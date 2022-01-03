Финансист Виталий Калугин: денег на дополнительную индексацию пенсий нет

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3 января 2022, 15:59 Источник: URA.RU

Фото из соцсетей Instagram

В федеральном бюджете Российской федерации нет денег на постоянную индексацию пенсий выше уровня инфляции. Финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин рассказал изданию URA.RU, что "теоретически у России достаточно большой федеральный бюджет, который осуществляет трансфер денег в Пенсионный фонд РФ".

Финансист привел информацию, согласно которой, по планам на ближайшие три года, это - 4,5—5 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета ПФР. Как полагает Калугин, "можно было бы и по шесть трлн перечислять на дополнительную индексацию, но эти деньги неоткуда взять.

По данным аналитика, в 2021 году федеральный бюджет был профицитным, но в ближайшие пару лет деньги будут потихонечку истекать. Калугин пояснил, что деньги на дополнительную индексацию пенсий гораздо эффективнее получить с помощью развития рынка труда.

Он считает: "Мы можем и сами дополнительно проиндексировать пенсии, если будем развивать рынок труда и повышать зарплаты". Как привел пример Калугин, при повышении зарплаты работнику увеличивается отчисление в ПФР. "Если человек сейчас получает 50 тысяч рублей, а станет получать 60 тысяч, то и отчисления в фонд увеличатся примерно на 20%",- привел он пример. "Это будет стратегически более эффективно, чем постоянно искать деньги в бюджете", — заключил экономист.

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