Рига превратилась в ледяной каток

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3 января 2022, 15:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

По улицам Риги просто невозможно ходить – вода и лед! Больница травматологии и ортопедии переполнена пациентами с ушибами, переломами и иными травмами, которые получили люди, поскользнувшись на улицах столицы. А градоначальник Мартиньш Стакис советует народу «смотреть, куда ноги ставить!»



Я просто в возмущении! На улицу хоть не выходи – не ровен час, как окажешься в «интересном» положении!



Видимо, Бог оставил Латвию! То, ковидных больных некуда было «пристроить» - больниц не хватало. Так теперь и мест в травматологии нет для такого наплыва пациентов.





«На улицах очень скользко, и результат не заставил себя ждать. Больница заполнена, приемное отделение – переполнено!» - заявил главный врач единственной травматологической больницы Риги Угис Зариньш.



Сколько же людей обратились за помощью в клинику? О том г-н Зариньш умалчивает, но отметил, что критическая ситуация была 2 декабря. Но самое интересное то, что по словам главного врача данного заведения, «больница не предусмотрена для такого притока людей!»



Интересно! А какого рожна нужно было закрывать вторую травматологическую больницу Латвии – 2 Рижскую больницу, которая находится по другую сторону реки Даугавы? Больница имеет квалифицированных врачей! Более того, специалистов к которым приезжают из любых уголков Латвии, где проводились необходимые травматологические операции для районных пациентов. Но больницу закрыли! Причина! Рижская дума и партии, которые имеют КУШ от 1-й больницы заявили, что «мол, для ковидных пациентов нужна больница». 2-я Рижская простояла долгое время без больных, а результат – запущенные травмы! А вся причина в том, чтобы «протаскивать», «продвигать» 1-ю больницу! И это рьяно делают депутаты, например, из партии «Честь служить Риге», для которых данное богоугодное заведение – «малина»!



Знаете, я считаю, что вот таких депутатов, которые исключительно лоббируют своих гнать поганой метлой надо! Гнать, а иначе вымрем!



А, что говорит мэр Риги Мартиньш Стакис по поводу кошмара на улицах?



«Многие люди хотят увидеть улицы совершенно чистыми, до асфальта. Но надо понимать, чтобы это сделать, нам нужно будет вывезти не 3500 грузовиков со снегом, а 10000, нужно будет использовать не 5 500 тон соли, а 10 000 тонн. Таким образом уже сейчас был бы израсходован весь зимний бюджет».



Я так понимаю, что г-н Стакис и его «команда» из депутатов РД не ломала еще себе конечности!? У меня вопрос: а как рижане могли допустить такое руководство Рижской думы? Как? И почему сейчас бездействуют? Может стоит сказать свое слово?



Но есть и другой момент: перед Новым годом я разговаривала на эту тему с экс-мэром, депутатом РД от партии «Честь служить Риге» Олегом Буровым, который, конечно, возмущался «кошмаром» на улице и сетовал на то, что нынешнему руководству надо было честно сказать народу, что они не знают как быть, не справляются! А люди у нас, мол, добрые – простят! Так может стоит перестать быть добрыми в ущерб себе и своему здоровью? Я, конечно, спросила, а что смог сделать сам г-н Буров? Ответ потряс: «Наша партия в оппозиции! Нас не слушают!» Чудны дела твои, Господи! А зачем же тогда вы заседаете в РД? Всегда одно и тоже: как возникают проблемы, так мы же в оппозиции! «Стрелки» переводят знатно, но своих интересов не упускают!



Например, возьмем депутата оппозиционной партии «Согласие» Яниса Урбановича, который 30 лет заседает в думах, Сейме: питается, судя по внешности, добре, не замотан работой «кайлом», а как что, то – «наша партия в оппозиции». Так может стоит перестать давать «еды» такой оппозиции? А дать лопаты, например!





Вы думаете, что только простые латвийцы «шлифуют» улицы Риги? Отнюдь! Намедни, экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича, простите, «залегла» на тротуаре! И как? Скатилась с ледяной лестницы…



«Это просто безобразие! Как можно так изгаляться над людьми? Что за бред: один говорит, что он не знал, что латвийцы живут в нищете, а другой «не знал», что зимой выпадает снег? Нас что, за глупых людей держат? Перед Новым годом я упала вместе с дочкой, просто скатилась с ледяной лестницы… Хорошо, что жива осталась. Сколько можно разговаривать на эту тему с представителями РД? Об стенку горох! Чего они ждут? Когда сами упадут? Тогда и бюджет найдется?»



Что думают латвийцы? Мнение из социальных сетей:



«Показать этому Стакису улицы в Финляндии, Швеции? Так не будет, если «пилить» бюджет немилосердно! У нас только и есть в Риге, что самый дорогой мост, который разваливается, и эстрада в Межапарке, которая построена на деньги «векового» бюджета страны. Когда разберутся с этим?»



«Таких, как Стакис с его «командой» сажать за саботаж надо!»



«Такой бардак, как сейчас, я не припомню… Время воровства и коррупции цветет ярким цветом».



«А, как умиляют самые дорогие платные парковки Стакиса? Он вам понаставил столбиков, вот и цепляйтесь! Не будет он ничего чистить, не понятно разве?»



А люди продолжают падать, падать, падать…

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