Президент РАН Сергеев: с 2022 года пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа

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3 января 2022, 14:35 Источник: ТАСС

Александр Сергеев, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В наступившем году пандемия COVID-19 войдет в режим сезонных вспышек гриппа. Об этом в разговоре с ТАСС заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с эпидемией гонконгского гриппа в 1960-е годы, когда люди тяжело заболевали, а многие и умирали.

«Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с ковидом,- это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа»,- уверен академик.

Высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России Сергеев связал с низким уровнем вакцинации. «Это наше упущение - и граждан, и науки, и власти - в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида - невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность»,- подчеркнул глава РАН.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году.

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