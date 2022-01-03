В 2021 году южноуральцы называли детей Добринами, Малинами и Уралами

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3 января 2022, 13:18 Анна Семенова

Детям в ушедшем году давали необычные имена. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Работники ЗАГС рассказали о статистике по родившимся в ушедшем году малышам.

В 2021 году родилось 33 323 малыша (цифры на 28 декабря). Это на 9,5% больше, чем в 2020, тогда на свет появилось 30 548 детей.

Девочек в уходящем году прибавилось в Челябинской области больше, чем мальчиков - 17 052 (мальчишек 16 271).

Некоторые родители отметились оригинальными именами для новорожденных. Например, среди прекрасного пола были Дива, Малина, Добрина, Яснослава и Шарлотт Есения Этизабет. Мальчиков называли Рим, Урал, Варфоломей, Пантелеймон и Ерофей. Также в тренде двойные имена: Марк-Владислав, Марк-Николай.

Больше всего в 2021 году было Артемов, Михаилов, Александров, Софий, Викторий и Ев.

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