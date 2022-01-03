Челябинцы смогут увидеть Рождественскую службу онлайн

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3 января 2022, 12:03 Анна Семенова

Службу будут транслировать, верующие смогут помолиться дома. Фото: Челябинская епархия

В условиях пандемии лучше оставаться дома.

Через несколько дней, 7 января, православные южноуральцы будут встречать Рождество. На праздничную службу в большое скопление людей в условиях пандемии решатся пойти не все желающие. Особенно советуют поберечь себя пожилым людям.

В челябинской епархии успокоили: ночная Литургия из Свято-Симеоновского кафедрального собора будет транслироваться онлайн, помолиться верующие смогут дома. Рождественскую службу совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Прямую трансляцию богослужения можно посмотреть на телеканале ОТВ, начало 6 января в 23:30.

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