Челябинцы смогут увидеть Рождественскую службу онлайн
3 января 2022, 12:03 Анна Семенова
В условиях пандемии лучше оставаться дома.
Через несколько дней, 7 января, православные южноуральцы будут встречать Рождество. На праздничную службу в большое скопление людей в условиях пандемии решатся пойти не все желающие. Особенно советуют поберечь себя пожилым людям.
В челябинской епархии успокоили: ночная Литургия из Свято-Симеоновского кафедрального собора будет транслироваться онлайн, помолиться верующие смогут дома. Рождественскую службу совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
Прямую трансляцию богослужения можно посмотреть на телеканале ОТВ, начало 6 января в 23:30.
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