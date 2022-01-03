Елене Новиковой исполнилось 52 года: путь от актрисы театра до стендапера

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2022, 11:41 Наталья Полянская

Елена Новикова родилась 3 января 1970 года в Донецке. В детстве занималась плаванием. После окончания средней школы девушка отправилась в Москву, чтобы поступить в театральный институт, однако прошла конкурс только с четвертого раза.



В кино Елена дебютировала еще на последнем году обучения, снявшись в короткометражке «Чайка», основанной на одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. В 1998 году актриса попала в Московский драматический театр имени Александра Пушкина, где проработала до 2004 года.



Параллельно с работой в театре Новикова начала сниматься на телевидении. Она играла преимущественно эпизодические роли в различных сериалах. Многие могут узнать ее по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Дневник убийцы», «Желанная» и «Таксистка».



Вскоре Елене наскучила актерская карьера, и она решила переквалифицироваться в режиссера. В 2005 года по пьесе Натальи Ворожбит «Галка Моталко» она поставила одноименный спектакль, повествующий о девушке, живущей в спортивном интернате.



Позднее актриса появилась в телесериалах «Очень русский детектив», «Охотники за иконами», «Женщины в игре без правил» и «Склифосовский».



В 2015 году Елена решила попробовать себя в стендапе и решила создать собственное стендап-комьюнити. В конце января 2017 года на ТНТ стартовал проект «Открытый микрофон», пришедший на смену шоу «Comedy Баттл». Елена Новикова прошла кастинг и стала участницей проекта, попав в команду наставницы Юлии Ахмедовой.



В 2021 году актриса сыграла главную роль в сериале «Я не шучу», в котором также выступила в качестве сценариста. Проект был частично основан на реальной жизни Елены.

Актриса дважды была замужем. Ее первым мужем стал актер театра и кино Егор Баринов, от которого Елена родила сына Данила. Супруги прожили в браке совсем недолго. После чего Елена вышла замуж во второй раз и вскоре после свадьбы родила дочь Василису. Второй брак артистки тоже продлился недолго.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости