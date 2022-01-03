Рейтинг прогульщиков-депутатов Госдумы и пустые коробки в подарок больным детям. Новогодние новости страны

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2022, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ накануне Нового года.





Рейтинг прогульщиков в Госдуме



Известный самоотверженный борец с гомосексуализмом в России, депутат Госдумы Виталий Милонов пропустил в 2021 году более половины заседаний первой сессии обновленного состава парламента. Его примеру последовала Ирина Яровая. Они отсутствовали на 13 из 23 состоявшихся заседаниях. Сообщается, что Милонов не смог появляться на работе из-за охвативших его симптомов коронавируса, а Яровой понадобился отпуск.



Еще более впечатляющих результатов достигли их знаменитые однопартийцы. Символ «обнуления» Валентина Терешкова пропустила 15 заседаний, Артур Чилингаров - 16, Виктор Заварзин -19. Депутат из Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов не появлялся на работе ни разу! По данным СМИ, в отличие от «Единой России», в остальных фракциях злостных прогульщиков во время первой сессии замечено не было.



Известно при этом, что представители нижней палаты парламента имеют весьма неплохую зарплату.



«А здесь получают по полмиллиона рублей ежемесячно и начинают концерты устраивать», - жаловался на работу своих коллег в декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин.





В России решили разобраться с проблемами ада



Похоже, что российскими учеными официально признано существование ада. Ведь, если это не так, то зачем им нужно заниматься связанными с ним проблемами?



На прошлой неделе стало известно, что Институт философии Российской академии наук (РАН) за несколько месяцев потратил более 2 млн рублей на исследования, посвященные изучению проявления нечистой силы. Данные опубликованы на сайте госзакупок.



Так, 742 тыс рублей было потрачено на работу «Является ли злом существование ада». Такая же сумма ушла на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада». Работа «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея» выполняется в настоящее время. На нее выделено 686 тыс рублей.



«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен», - заявили в РАН.



Подробности о сути данных исследований не сообщаются.





Александр Хинштейн предложил лишать гражданства российских оппозиционеров



Накануне Нового года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Он предлагает расширить президентские полномочия при определении категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.



Предполагается, что процедура будет упрощена для граждан бывшего СССР и их детей; участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом;

людей, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами.



На инициативу президента живо отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он предложил лишать российского гражданства некоторых соотечественников, кто получил его по праву рождения.



«Правильные и нужные инициативы Президента. Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения.



Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», - написал депутат в своем Телеграм-канале.



О критериях определения уровня ненависти граждан к своей же стране и причинах её появления политик не сообщил. Напомним, что неделей ранее Александр Хинштейн заявлял о возможности блокировки Google на территории России.





Проект Первого канала подарил на Новый год онкобольным детям пустые коробки



Представитель телепроекта «Модный приговор» сообщила бывшей участнице программы, волонтеру онкоцентра имени Блохина Виктории Бирюковой о желании передать больным детям новогодние подарки.



«От «Модного приговора» приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передаёт подарки детям. Оставил 4(!) мешка подарков.

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Каково же было мое удивление, точнее сказать - шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрёшки - одна в другую. И всё», - сообщила Виктория в Instagram.



Женщина отметила, что несколько дней была вынуждена просить прощения у мам больных детей, а вот извинений от телевизионщиков так и не поступало. Позже пресс-служба Первого канала заявила, что его представители никакого отношения к акции не имели, и она была проведена производителем «Модного приговора» компанией «Красный квадрат».





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