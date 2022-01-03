Мелу Гибсону исполнилось 66 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2022, 11:35 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, а также лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» Мел Гибсон. Ему исполняется 66 лет.



Мел родился 3 января 1965 года в Нью-Йорке в семье ирландцев-католиков и был шестым из одиннадцати детей. В 1968 году Гибсоны переехали в Австралию. Окончив австралийскую школу, Мел поступил в Национальный институт драматического искусства в Сиднее. Первую свою роль Гибсон сыграл ещё студентом в фильме «Летний город».



В 1979 году актёр снялся в фильмах «Тим» и «Безумный Макс», за которые получил несколько наград в различных номинациях. Параллельно Гибсон играл на сцене, будучи членом государственной театральной труппы Южной Австралии в Аделаиде. Мировую известность Гибсону принесла роль во второй части «Безумного Макса». Сразу же после этого успеха актёр начал сниматься в Голливуде, где дебютировал в фильме «Баунти».



В начале 1990-х Мел Гибсон основал собственную кинокомпанию Icon Productions, решив попробовать себя в роли режиссёра. Дебютом Гибсона в новом качестве стал фильм «Человек без лица». В 2000 году Гибсон исполнил главную роль в фильмах «Патриот» и «Чего хотят женщины».



В 2006 году вышел ещё один исторический эпос Мела Гибсона - «Апокалипсис», посвящённый последнему периоду цивилизации майя. В 2014 году Гибсон присоединился к актерскому составу фильма «Неудержимые 3». В 2017-м году Мел сыграл в рождественской комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2». Годом позднее актера можно было увидеть в биографической драме «Игры разумов».

В прошлом году вышел научно-фантастический боевик «День курка», в котором Мел Гибсон исполнил роль полковника Клайва Вентора.



В молодости Гибсон имел беспорядочные отношения с девушками, пьянствовал и часто дебоширил. В 1980 году Мел Гибсон женился на Робин Мур. У пары родилось семеро детей. Но в 2009 году жена подала на развод. Долгое время актер встречался с российской актрисой Оксаной Григорьевой. 17 сентября 2016 года было подтверждено, что Мел Гибсон и 26-летняя писательница Розалинда Росс, бывшая наездница-акробатка, ожидают первенца.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости