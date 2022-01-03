Из-за аварии, ​в которой погиб сын, мать чуть не спрыгнула с Крымского моста​

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3 января 2022, 11:11 Источник: Аргументы недели-Крым

После новогодней автомобильной аварии в результате которой на мосту погибли люди мать одного из погибших едва не сошла с ума.

Напомним – 01.01.22 ВАЗ 2109 ехал в Крым из Тамани и на мосту на высокой скорости врезался в едущим перед ним автокран. Разница в скоростях и массе транспортных средств, а также конструктивная особенность спецтехники были таковы, что легковой автомобиль практически полностью въехал под кран. Сильный удар и смятая крыша стали причиной смерти двух человек, еще двое в тяжелом состоянии. ГИБДД считает причиной аварии несоблюдение дистанции водителем «Жигулей» (23-летним парнем), очевидцы утверждают – дорога была скользкой.

На место аварии приехали родственники и мать одного от увиденного якобы собиралась совершить суицид, от которого ее смогли отговорить родственники, а позже медики ввели женщине успокоительное. «От ужаса родительницу пришлось снимать с ограждений моста. Она грозилась спрыгнуть в море»,- пишут в керченских телеграм-каналах.

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