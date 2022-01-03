В миндортрансе Челябинской области объяснили, почему новые маршруты оказались дороже

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

3 января 2022, 09:38 Татьяна Михайлова

Фото из архива редакции газеты «Южноуральская панорама», автор Вячеслав Шишкоедов

Проезд на автобусах 158к и 136к обойдется в 38 рублей наличными и 33 рубля по безналу.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области прокомментировали, что новые маршруты 158к и 136к обслуживаются автобусами среднего класса. Они запущены дополнительно к действующим маршрутам 136 и 158, чтобы жители разросшихся микрорайонов могли добраться до Челябинска. Так как маршруты 136к и 158к считаются межмуниципальными, для них установлена стоимость проезда: 38 рублей (наличная оплата) и 33 рубля (безналичный расчет) в соответствии с приказом министерства.

Добавим, что наличие возможности оплаты безналичным способом обязательным требованием, прописанным в государственном контракте. Это повышает удобство оплаты и позволяет водителю не отвлекаться от управления транспортным средством. Если данное условие не будет выполняться, перевозчику предъявят штрафные санкции.

Глава ведомства Алексей Нечаев подчеркнул, что маршруты 136 и 158 не отменены. Они работают по нерегулируемому тарифу в стандартном режиме. Пассажиры могут выбрать, какими маршрутами им пользоваться удобнее.

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