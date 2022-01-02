Спасатель Щетинин рассказал, что делать, если человек провалился под лед

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2 января 2022, 18:02

лед, pixabay.com

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в воскресенье, 2 января, сообщил в беседе с журналистами, как действовать, если человек провалился под лед.

Сергей Щетинин отметил, что перед тем, как выходить на лед, следует убедиться, что он крепкий и толстый. О плохом качестве льда свидетельствует проталина, расположенная ближе к центру водоема. Спасатель в беседе с RT уточнил, что самый тонкий лед находится в районе растительности.

По словам Щетинина, если человек все же провалился, то ему необходимо приложить все усилия, чтобы максимально быстро выбраться на поверхность. Для этого следует вытянуть руки вперед, перенести вес тела на грудь и постараться поднять ноги. Если одежда тянет ко дну, то от нее лучше избавиться. После того, как человек попадет на кромку льда, ему не стоит вставать на ноги – нужно ползти к берегу или к более прочному участку ледяной поверхности. Затем необходимо укрыться в теплом помещении и сменить одежду.

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