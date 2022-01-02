Евродепутаты от Латвии и в Новый год вспомнили Кремль

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 января 2022, 14:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ну не могут представители политической элиты Латвии прожить без России даже в Новый год: и праздничный стол им не в радость, и, видать, «шнапс» не берет, если нет выпадов в сторону России. Какая же ненависть их душит! Не сомневаюсь, что заветное желание, которое они загадали в новогоднюю ночь – полный крах Кремля! Блажен, кто верует! А простыми словами – пойдите вон, господа, злопыхатели! Монголо-татарам, фашисту Гитлеру не удалось, а вам и подавно!



На свет божий в праздничные дни вылезла евродепутат от Латвии Сандра Калниете и евродепутат от Литвы Раса Юкнявичене…



Оба политика отметили, что Кремль хочет уничтожить документы о сотнях политических заключенных в современной России. Они требуют, чтобы российские власти отменили это решение и прекратили репрессии против гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ.



Европарламентарии выступили с заявлением по поводу решения российского суда о закрытии Международной ассоциации "Мемориал" по истории, образованию, благотворительности и правам человека и Центра "Мемориал" по правам человека, поскольку российские власти сочли их "экстремистами" и "террористами". "Мемориал" был основан лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым, в честь которого названа премия EP.



Юкнявичене отметила, что российское правительство хочет стереть из памяти преступления Коммунистической партии Советского Союза и оправдать свои нынешние агрессивные действия. Политик отметила, что "Мемориал" проводит исторические исследования массовых депортаций, ГУЛАГа и других преступлений советского режима. Она подчеркнула, что понимание истории важно для будущего.



"Мемориал" - одна из старейших и наиболее заметных правозащитных групп в России. Это символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами. Но она стала шипом в боку российских властей, когда "Мемориал" опубликовал список российских политзаключенных", - сказала Юкнявичене - бывший министр обороны Литвы.



Число политических заключенных в России в настоящее время составляет 420 человек, что является постоянным напоминанием властям об их неспособности защитить основные права своих граждан.



В свою очередь, Калниете, бывший министр иностранных дел Латвии и депутат Европарламента, подчеркнула, что так называемый "закон об иностранных агентах", на котором основаны обвинения против "Мемориала", не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека, и его отмена должна быть приоритетной задачей. Она также отметила, что закон противоречит международным обязательствам России.



"Если российским властям удастся уничтожить "Мемориал", это также положит конец уникальным базам данных, собраниям документов и мемуарам жертв политического террора. Эти базы данных являются уникальным наследием человечества, а не собственностью российских властей", - сказала Калниете.



Она считает, что очень важно, чтобы эти документы были защищены, сохранены и продолжали быть доступными для всех заинтересованных сторон, студентов, исследователей и семей жертв.



Российский правозащитник Сергей Ковалев, получивший премию Сахарова от имени "Мемориала" в 2009 году, сказал, что с помощью этой премии "мы надеемся внести свой вклад в прекращение цикла страха и насилия, затрагивающего правозащитников в России". Бывший министр обороны Литвы подчеркнула, что эта задача еще далека от завершения, и надо будет сделать все возможное для поддержки и помощи правозащитникам в России.



28 декабря Верховный суд России принял решение о роспуске организации "Международный Мемориал". Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации самой известной российской правозащитной организации.



Право слово, почему г-жа Калниете, в прошлом функционер КПСС, а в настоящем – убежденная нацистка, решила, что Кремль никак не обойдется без ее советов? Ей бы навести порядок в своей стране, поскольку нынешняя Латвии становится призраком, а вот насчет вековой боли, то тут точно – родства не помнящая. Член КПСС в прошлом ослепла, простите, и не видит, какой геноцид и сегрегация происходила в Латвии за 30 лет к русскоязычным-негражданам!



Я не знаю у кого как, но перед моими глазами встает образ Латвии в лице г-жи Калниете – согнутая фигура на фото в подобострастном поклоне перед главой ЕП! Классический образ! Есть и другой: на глазах у всех адекватных людей взрослая женщина, евродепутат от Латвии Сандра Калниете сжигает свое платье, которое напомнило ей георгиевскую ленточку! Вы только вдумайтесь, дорогие читатели, какие видения одолевают евродепутата! Куда подевались латышские психиатры??? Закусывать надо мясными продуктами «шнапс» г-жа Калниете!



А теперь вспомним, как Сандра Калниете пиарит себя на «костях» мертвых людей! После убийства оппозиционного политика Бориса Немцова г-жа Калниете решила отбыть в Москву, чтобы отдать последнюю дань. Но перед поездкой она «облюбовала» все социальные сети и оповестила, что пребывает! Даже упомянула президента России Владимира Владимировича: «Путин пообещал лично курировать расследование! Ха, ха, ха!»



Понятно, что эту даму в Россию и близко не допустили! И правильно! Зачем ТАКОЕ видеть в Великой державе! Но главное в другом – Сандра Калниете прекрасно знала, что ее никто «не запустит» в Москву, но полетела! Зачем? Чтобы показать «недемократичность» России и набрать себе очки для депутатства в ЕП! И то, что это происходит на «костях» ее совершенно не волновало! Как не интересует и латвийский народ! «Полет» Калниеты до аэропорта Шереметьево помог даме в очках стать евродепутатом! А там и изогнуться перед хозяином не грех – вековая традиция батраков Латвии.



Что тут можно сказать? Учитывая прошлое и нынешнее положение евродепутата Сандры Калниете – из КПСС да в SS!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости