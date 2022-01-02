Челябинцы могут посетить ледовые городки в каждом районе

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

2 января 2022, 10:49 Анна Семенова

В городке на площади Революции развлечений больше всего. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Рассказываем, как разнообразить свой досуг в каникулы.

Если вы еще не побывали в главном ледовом городке на площади Революции, обязательно сделайте это. До 9 января ежедневно здесь проводятся праздничные представления, можно встретить Деда Мороза и Снегурочку. Покататься здесь можно на восьми разных горках. Часы работы городка: с 10:00 до 22:00.

Также горки и другие ледовые скульптуры есть в каждом районе города.

Курчатовский:

Комсомольский проспект, возле бывшего кинотеатра «Победа». Здесь тематика этого года – морские обитатели. Можно сфотографироваться с ледяными морскими звездами, медузами, кораллами и др.

Горка есть в сквере по ул. Красного Урала и сквере по ул. Молодогвардейцев.

Советский:

Городок в сквере им.Колющенко.

Наряженные елки и горки есть в посёлках Новосинеглазово, Смолино и Фёдоровка.

Ленинский:

Покататься на горке можно возле РК «Аврора», в скверах «Сигнал» и «Семейный».

Небольшие городки есть в скверах «Первостроителей» и «Смолинский».

Калининский:

Ледовый городок с двумя горками и лабиринтом, а также ярким светящимся шаром есть в микрорайоне «Академ Риверсайд» по улице 40-летия Победы, 53.

Еще один городок с горкой и световыми фигурами Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика разместился возле Кукольного театра.

Есть горка в ПКиО Калининского района.

Центральный:

Веселое времяпрепровождение обещают в микрорайоне Сосновка на ул. Пионерская, 13.

Покататься на ледянках можно в микрорайоне Шершни по ул. Центральная, 3а.

Тракторозаводский:

В «Саду Победы» есть две горки, ледяные фигуры в этом году – герои мультика про Винни Пуха. Здесь же можно покататься на лошадках.

В микрорайоне Чурилово по ул. Сергея Герасимова, 27, 21 детей встречают ледяные герои мультфильма «Тиг и Лео». Здесь также построен ледовый лабиринт и горки для разного возраста.

Металлургический:

Ледовый городок есть на площади на пересечении улиц Жукова и Богдана Хмельницкого.

Покататься можно на площади перед киноцентром «Импульс», на площади перед ДК «Сокол» в поселке Аэропорт; напротив домов 46, 48 по ул. Дегтярева и на ул. Алма-Атинской в поселке Каштак.

В сквере по улице Богдана Хмельницкого построена большая горка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости