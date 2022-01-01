Пусть Новый год подарит Вам любых желаний исполнение

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1 января 2022, 19:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Новый год – время, когда стираются все границы между людьми! Совсем неважно – кто ты! Всем хочется счастья, исполнения желаний, мечт и надежд! В волшебную ночь все люди ждут и надеются на чудо! И это правильно – такая уж эта ночь! С Новым годом! Поздравления из Латвии и России.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич очень тепло поздравил своих соотечественников:

«Пусть в наступающем году будет больше радости, любви, взаимоуважения и умения общаться, даже если мы не согласны. История рождается в спорах, но только вместе мы можем совершить великое! Счастливого 2022 года. Год назад!»

Российский актер Юрий Батурин:

«Желаю мира, здоровья, удачи! Пусть нам повезет в Новом году! Люблю Вас!»

Российский визажист Захар Гринов:

«Наступил год Тигра! Мы возлагаем надежды на этого красивого хищника! И он нас точно не подведет! Я чувствую. Немного смелости, позитива, целеустремленности и наш красавец скажет вам – «мяу», как котенок. А как визажист скажу: «Не бойтесь поменять стиль те, кто хотел сделать это давно! Время наступило! Шагайте по этому году обновленными, но элегантными! С Новым годом!»

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