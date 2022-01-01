Продолжаются поиски устроивших стрельбу в Крыму накануне Нового года​

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1 января 2022, 15:19 Источник: Аргументы недели-Крым

Расследование дела о нападении со стрельбой, случившееся средь бела дня под новый год на ЮБК, перетекло на 2022. По горячим следам не получилось.

Напомним – 28.12.21 в районе поселка Морское (автодорога «Судак-Алушта» идущая по южному берегу Крыма) около двух часов пополудни несколько кавказцев, подъехав в двух легковушках, устроили разборки с местными жителями. В одного, как утверждают очевидцы, была выпущена вся обойма. Двое других отделались двумя-тремя выстрелами в их сторону. Убитых нет, есть пострадавшие с огнестрельными ранениями. Пострадавшие вооружены не были.

Позже нападавших объявили в розыск. Информации об их поимке и проведении следственных действий пока нет.

В социальных сетях, со ссылкой якобы на проверенные источники, приводится версия случившегося – якобы проживающая в Мирном гражданка претерпевала притеснения от местных и в итоге, не выдержав давления нашла ребят, согласившихся уладить ситуацию. Предупреждали ли защитники о методах решения конфликтов не известно.

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