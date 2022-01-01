Глава СКР поручил проверить доводы противников концерта Тилля Линдемана в Новосибирске

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1 января 2022, 14:33 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку доводов активистов из Новосибирской области, выступающих против немецкого музыканта Тилля Линдеманна в Новосибирске.

Выступление артиста в Новосибирске должно состояться 26 января 2022 года.

Обращение общественников из Новосибирской области появилось в СМИ. Активисты попросили местных депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в СКР.

Противники выступления Тилля Линдемана пояснили свое обращение тем, что несколько раз у немецкого музыканта возникали проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

Активисты также высказывают солидарность с мнением Александра Бастрыкина, который в интервью «Российское газете» заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты» и с тем, что ей необходимо дать отпор.

Глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области А.Н. Бадулину организовать проверку доводов общественников и доложить о результатах.

Тилль Линдеманн — вокалист и автор текстов песен культовой немецкой группы Rammstein. Принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica и Puhdys. Несколько раз снимался в кино.

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