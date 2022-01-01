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В Японии учёные работают над созданием вакцины от COVID-19, дающей пожизненный иммунитет

, 13:50 Источник: ТАСС

В Японии учёные работают над созданием вакцины от COVID-19, дающей пожизненный иммунитет
фото: pixabay.com

Группа ученых под руководством профессора Митинори Кохарой взяла за основу вакцину против оспы, разработанную в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Препарат содержал в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помог спасти человечество от смертельного заболевания.

Теперь японские исследователи решили создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Как полагают ученые, этот подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Эксперименты на лабораторных мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев.

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