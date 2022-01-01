В России за сутки выявлено 19 751 новых случаев заражения COVID-19

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1 января 2022, 13:34

фото: pixabay.com

В России за прошедшие сутки выявлено 19 751 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, обнародованным в субботу, 1 января 2022 года, новые инфицированные пациенты зарегистрированы в 85 регионах, выявлено активно 1 843 (9,3%) без клинических проявлений.

Суточный прирост - минимальный с 22 сентября 2021 года.

В Москве новых случаев - 2472 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1534, в Московской области 1271.

За минувшие 24 часа скончались 847 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это минимум жертв ковида за сутки с начала октября 2021 года. С 6 октября в России ежедневно число умерших от коронавируса за сутки превышало 900 человек.

За последние сутки выздоровели и выписаны 33 144 человек.

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