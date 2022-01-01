The Sun: к Земле приближаются два потенциально опасных астероида

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1 января 2022, 11:55

фото: pixabay.com

О приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов предупредило американское космическое агентство. Одно из небесных тел - астероид 2013 YD48 - размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, пишет газета The Sun со ссылкой на данные NASA.

Астероид 2013 YD48 имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 7482 YD48 приблизится к нашей планете на расстояние 0,013 астрономической единицы 18 января. По оценке Центра изучения околоземных объектов NASA, это довольно близкий подход астероида к Земле.

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