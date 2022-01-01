В сети опубликована видеозапись традиционного новогоднего обращения президента России Владимира Путина

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1 января 2022, 10:25

В. Путин, фото с сайта Кремля

В сети опубликована видеозапись традиционного новогоднего обращения президента России Владимира Владимировича Путина. Видеозапись опубликована на сайте Кремля, на сайте RT.

Обращаясь к российским гражданам, Путин сказал: "Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России".

"Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития",- говорил 31 декабря Владимир Путин.

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