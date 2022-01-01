С 1 января в Подмосковье увеличен минимальный размер взноса на капремонт
1 января 2022, 10:13
В Московской области с 1 января 2022 года увеличен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
Согласно постановлению подмосковного правительства, с 1 января взнос с 1 кв. метр увеличен с 9 рублей 7 копеек до 12 рублей. Увеличение стоимости платы за капремонт в квитанции за среднюю двухкомнатную квартиру в Подмосковье теперь составит чуть менее 150 рублей ежемесячно,- сообщение Агентство "Городских новостей Москва".
Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Московской области с 2014 года и включает в себя 44 тысяч многоквартирных домов.
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