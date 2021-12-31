Латвия узаконит однополые браки

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

31 декабря 2021, 22:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В канун Нового года президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Латвии придется узаконить однополые браки! И дело уже не за горами – летом 2022 года. Оказывается, как заявил президент Латвии, это вопрос общественных ценностей. Итак, что же взял «за основу» г-н Левитс.

Он указал, что суд дал Сейму срок до 30 июня будущего года принять соответствующий закон, однако сделать это сложно, так как речь идет не только об одном законе - нужно сделать несколько десятков разных поправок.

Левитс подтвердил, что в Министерстве юстиции работа над поправками ведется. Кроме того, он выразил надежду, что Сейм до 30 июня 2022 года эти поправки примет.

"Чтобы решить этот вопрос, у Сейма очень широкая свобода действий. Это затрагивает общественные ценности, и такие вопросы очень чувствительны. Поэтому с ними не нужно спешить. Рабочие группы работают над этим вопросом, и они выступят со своим предложением, по поводу которого общество сможет дискутировать. Хочу отметить, что это не только политический, но и общественный вопрос. Было бы полезно, чтобы его могла обсудить и общественность",- сказал Левитс.

Он также отметил, что президент - специалист в вопросах ценностей не больше, чем любой другой гражданин Латвии, поэтому каждый может высказывать свое мнение, и нужно смотреть, как прийти к общему решению. Левитс указал, что суд Сатверсме дал ясную задачу, а решения суда нужно исполнять.

"Здесь не может быть никаких отступлений от того, каким образом это решение будет исполнено. Это задача Сейма. В конце концов, когда это решение будет принято, пройдут уже следующие выборы в Сейм. Определенно, этот вопрос также сыграет значительную роль и общество сможет выразить свою позицию. Определенно, это будет один из самых горячих вопросов в будущем году",- сказал Левитс.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости