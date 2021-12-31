Космонавты Дубров и Шкаплеров нашли возможное место утечки воздуха на МКС

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31 декабря 2021, 20:00 Источник: ТАСС

фото с сайта Роскосмоса

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции, нашли возможное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля "Звезда" на МКС.

В пресс-службе Роскосмоса в пятницу, 31 декабря, уточнили, что "никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено".

В Роскосмосе рассказали, что средства для устранения негереметичности будут доставлены на МКС ближайшем "Прогрессе", и космонавты приступят к окончательному устранению утечки.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" ранее Дмитрий Рогозин во время общения с экипажем МКС отметил, что ему доложили - космонавты Шкаплеров и Дубров обнаружили некоторые проблемы на борту и знают, как их устранить.

Ранее 31 декабря Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Новым годом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

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