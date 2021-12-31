Мурашко: система здравоохранения России мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности

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31 декабря 2021, 19:47 Источник: ТАСС

Михаил Мурашко, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Система здравоохранения Российской Федерации мобилизована и постоянно находится в состоянии повышенной готовности. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделал такое заявление 31 декабря 2021 года.

Глава Минздрава заявил, что уходящий год "был крайне напряженный". "Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно", - сказал Мурашко.

В поздравительном обращении к медикам министр сообщил, что прошлой осенью пройдены "пиковые нагрузки" и не допущен взрывной подъем заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. По его словам, каждый россиянин "ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье".

Мурашко отметил, что уходящий год еще раз доказал, что профессия медицинского работника - главная работа на свете. "У тех, кто избрал медицинскую специальность, нелегкая миссия, но очень благородная", - заявил министр.

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