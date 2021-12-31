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Дмитрий Медведев в новогоднем обращении назвал 2021 год крайне непростым

, 19:21 Источник: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев в новогоднем обращении назвал 2021 год крайне непростым
vk.com/dm

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём новогоднем обращении назвал уходящий 2021 год крайне непростым. Как сказал Медведев, "россияне вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось всё человечество".

"Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой", — сказал Дмитрий Медведев.
Зампредседателя Совбеза также сказал, что "хорошего в уходящем году тоже было немало". "Мы сильны нашим единством, друг другом, своими родными, близкими и друзьями, нашим искренним желанием проявить свои лучшие качества", - говорится в поздравлении Медведева.

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении сказал слова поддержки россиянам, которые потеряли родных и близких людей из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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