В «Модном приговоре» объяснили, почему Дед Мороз привез больным раком детям пустые коробки в мешках с подарками

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31 декабря 2021, 18:17 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Пустые коробки оказались в мешках с подарками для детей - пациентов онкоцентра им. Блохина по ошибке. Инцидент с подарками для больных раком детей объяснил продюсер телепроекта «Модный приговор» Илья Кривицкий. Он сообщил, что команда передачи расстроена «произошедшим недоразумением».

Продюсер напомнил, что «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты.

Волонтер онкоцентра Виктория Бирюкова ранее поделилась в Instagram, что принимала участие в одном из выпусков телепроекта. Представитель шоу связался с ней и предложил организовать поздравление для детей, проходящих в онкоцентре лечение, и передать им подарки.

По словам Виктории, Дед Мороз, Снегурочка и артисты приехали к детям, привезли мешки с подарками. Но в мешках оказались пустые коробки, сложенные по принципу матрёшки - одна в другую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? БФ ЖИТЬ???? помощь ОНКО детям (@dobro_vika_)

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