Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал не совмещать алкоголь со сладостями и газировкой
31 декабря 2021, 17:58
Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн перед новогодними застольями призвал граждан не совмещать алкогольные напитки с газировкой и сладостями. По словам эксперта, лучше всего смягчает действие спиртного картофельное пюре.
Евгений Брюн уточнил, что относительно безопасным для организма является сухое белое вино. Он считает, что пара бокалов, наполовину разбавленных водой, не должны нанести серьезного вреда взрослому человеку. Нарколог советует закусывать картофельным пюре, поскольку "картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь".
Про газировку Брюн предупредил, что "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме.
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