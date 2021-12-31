Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал не совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2021, 17:58

фото: pixabay.com

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн перед новогодними застольями призвал граждан не совмещать алкогольные напитки с газировкой и сладостями. По словам эксперта, лучше всего смягчает действие спиртного картофельное пюре.

Евгений Брюн уточнил, что относительно безопасным для организма является сухое белое вино.

Он считает, что пара бокалов, наполовину разбавленных водой, не должны нанести серьезного вреда взрослому человеку.

Нарколог советует закусывать картофельным пюре, поскольку "картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь".

Про газировку Брюн предупредил, что "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости