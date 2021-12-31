Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем крепкого здоровья в 2022 году

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31 декабря 2021, 17:24

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. 2022 год наступил на Камчатке, на Сахалине, в Приморье. Жители этих дальневосточных регионов РФ первыми в стране услышали поздравление Владимира Путина.

Президент в своём новогоднем обращении к российским гражданам пожелал всем крепкого здоровья в 2022 году. Как отметил Путин, к нему уже приложатся успехи в разных областях.

Президент считает, что "во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: "С Новым годом! С новым счастьем!". "Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем - конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле",- пожелал народу президент.

Путин также пожелал, чтобы в каждом доме было как можно больше радостных событий, чтобы в России как можно чаще появлялись новые семьи, рождались дети, и они вырастали "здоровыми, умными, честными и свободными".

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