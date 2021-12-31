Президент Латвии: Живем бедно и не верим друг другу

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

31 декабря 2021, 16:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Похоже, чудеса уже начинаются: президент Латвии Эгилс Левитс удивленно заявил своим подданным: «Мы живем бедно и не верим друг другу!» Прозрел, Слава Богу!



Президент Латвии, выступил перед жителями страны, чтобы подвести итоги уходящего года:



«Я думаю, что 2021 год был для большинства людей, как поездка на американских горках – вверх, вниз, вверх и вновь вниз. Были и надежды, и успехи в уходящем году, но были и проблемы, разочарования. Если говорить об американских горках, то в конце года у нас было более печально, чем, скажем, летом. Я бы сказал, что у нас сразу четыре кризиса. Самый главный – ковид-кризис», - заявил президент Латвии.





А далее, глава государства заявил, что его шокирует рост цен на электричество! Мол, закупочные цены большие и счета населению немаленькие!



Меня радует в речи президента то, что г-н Левитс признал, что в стране существует экономический кризис! Если послушать других высокопоставленных деятелей Латвии, то мы живем словно в «раю»: все развивается, мы со всем справляемся – просто благодать!



И один кризис особо упомянул президент – «кризис доверия общества друг другу и, конечно, к государству».



Г-ну Левитсу, конечно, виднее, но простые жители помогают друг другу, а вот правительству не верят! Слишком долго оно пыталось унизить, обокрасть людей! Я не думаю, что произойдет чудо и латвийский народ поверит и начнет доверять иностранным руководителям! Сломать легче, чем построить! И начинать следует с себя! А уж потом на людей пенять…



А латвийцы сейчас пребывают в праздничном настроении: готовят прекрасные блюда для новогоднего стола, поздравляют друг друга и верят, что все будет хорошо!





И мне, как шеф-редактору Балтийского бюро «Аргументы Недели» хочется сказать любимым латвийцам и россиянам (я же не президент и мне не нужен повод, чтобы сказать добрые слова):



«Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай! Смотри с надеждой в ночную синь, некрепко ладонь сжимай! И все, о чем мечталось – проси! ЗАГАДЫВАЙ И ЖЕЛАЙ! С Наступающим Новым годом!»

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