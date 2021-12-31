Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря посетил республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". Белорусский лидер считает, что в стране необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО.
Он рассказал, что ему сообщили о проблеме женщины. "На злобу, недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная система. У нас нет банка, у нас это не развито",- сообщил белорусский президент и добавил: "Давайте мы этим займемся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России... давайте это сделаем, и сделаем очень быстро". "Сделаем все, чтобы женщина могла родить",- заявил Александр Лукашенко.
В центре Лукашенко рассказали, что в этом году у более чем 800 супружеских пар выполнена одна попытка экстракорпорального оплодотворения в государственных организациях здравоохранения, из них в "Мать и дитя" - более 500 выполненных ЭКО.
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