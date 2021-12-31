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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО

, 16:20 Источник: Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО
фото с сайта президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря посетил республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". Белорусский лидер считает, что в стране необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО.

Он рассказал, что ему сообщили о проблеме женщины. "На злобу, недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная система. У нас нет банка, у нас это не развито",- сообщил белорусский президент и добавил: "Давайте мы этим займемся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России... давайте это сделаем, и сделаем очень быстро". "Сделаем все, чтобы женщина могла родить",- заявил Александр Лукашенко.

В центре Лукашенко рассказали, что в этом году у более чем 800 супружеских пар выполнена одна попытка экстракорпорального оплодотворения в государственных организациях здравоохранения, из них в "Мать и дитя" - более 500 выполненных ЭКО.

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