Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО

Аргументы Недели → Общество 13+

31 декабря 2021, 16:20 Источник: Сайт президента Белоруссии

фото с сайта президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря посетил республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". Белорусский лидер считает, что в стране необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Лукашенко поручил создать в стране банк генетического материала для ЭКО.

Он рассказал, что ему сообщили о проблеме женщины. "На злобу, недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная система. У нас нет банка, у нас это не развито",- сообщил белорусский президент и добавил: "Давайте мы этим займемся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России... давайте это сделаем, и сделаем очень быстро". "Сделаем все, чтобы женщина могла родить",- заявил Александр Лукашенко.

В центре Лукашенко рассказали, что в этом году у более чем 800 супружеских пар выполнена одна попытка экстракорпорального оплодотворения в государственных организациях здравоохранения, из них в "Мать и дитя" - более 500 выполненных ЭКО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости