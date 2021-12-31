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31 декабря 2021, 15:59

фото: pixabay.com

Указ «О праздновании Нового года» издал Пётр Первый в 1699 году. В Главном архивном управлении Москвы рассказали о традициях празднования Нового года в Российской империи.



До 1917 года в Российской империи Новый год широко не отмечался, верующие праздновали церковный праздник Рождество Христово. До конца 1699 года год на Руси начинался 1 сентября. В том году 20 декабря царь Пётр I издал указ «О празднованіи Новаго года». Этот указ Петра установил порядок новогодних праздников в России.

В царском указе говорилось, что в государственных учреждениях Новый год отныне начинался с 1 января 1700 года. Чтобы отметить наступление нового века Пётр I приказал украшать ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками и деревьями. Украшения необходимо было сохранять до 7 января.

Московские историки также поделились, при Петре I появилась традиция запускать фейерверки и салюты. В XVIII веке в Москве на Новый год устраивали балы и маскарады, театральные представления, но только если мороз был не сильнее минус 18 градусов. Правила, установленные Петро по проведению праздника, действовали до ХХ века, - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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