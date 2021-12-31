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31 декабря 2021, 15:37

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Новый год уже пришёл в самые восточные населённые пункты Российской Федерации, в том числе в Камчатский край.

Путин в новогоднем обращении к соотечественникам сказал: «Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесёт нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчётливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждём его как важный жизненный рубеж», — сказал Путин.

Российский лидер заявил, что всех жителей страны объединяет сейчас надежда на добрые перемены. Путин особо поздравил людей, которые встречают Новый год на работе, в новогоднюю ночь и в праздничный день выполняют «профессиональный воинский долг, спасают и выхаживает больных, находятся на боевом посту, обеспечивают правопорядок».

Путин, обращаясь к гражданам, заявил, что Россия чётко отстаивала интересы страны и россиян в сфере безопасности в 2021 году.

«Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим на позицию реализации стратегических задач развития», — сказал президент в новогоднем обращении.

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