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31 декабря 2021, 15:21

Губернатор Подмосковья А. Воробьев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Московской области в 2022 году для ряда категорий льготников региона начнет действовать бесплатный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта. Врачам в Подмосковье начнут оплачивать съемные квартиры. Размер выплат составит 20 тыс. рублей в месяц.

О том, какие законы вступают в силу в Московской области в 2022 году, сообщили в Мособлдуме.

Специалисты, работающие в сфере образования, культуры, спорта, промышленности, ЖКХ, имеющие профессиональные заслуги, смогут бесплатно получить земельный участок в Подмосковье.

Многодетные семьи смогут подать заявление на получение бесплатного земельного участка в электронном виде. Сокращается срок принятия решения по заявлению - с 30 календарных до семи рабочих дней, - сообщает Агентство городский новостей "Москва".

В 2022 году в Подмосковье будет увеличен размер ежегодного пособия на детей, которые находятся в приемных семьях и под опекой - с 35,8 тыс. до 38,3 тыс. руб.

В регионе увеличивается размер ежемесячного пособия на детей от полутора до трех лет: для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, пособие увеличится с 4 тыс. 420 руб. до 6 тыс. руб.; выплаты для одинокого родителя вырастут с 6 тыс. 739 руб. до 8 тыс. 500 руб.; на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих - с 5 тыс. 289 руб. до 6 тыс. 800 руб.

Бесплатный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта будет возможен для 3,5 млн. человек. Бесплатным проездом в Подмосковье также могут пользоваться пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также отдельные категории детей. Также льготами дополнительно смогут воспользоваться учащиеся, студенты и дети с онкозаболеваниями.

В Московской области в 2022 году в 2,5 раза увеличивается штраф для водителей и кондукторов общественного транспорта за невыдачу билета и отказ в безналичной оплате проезда: с 2 тыс. до 5 тыс. руб. В регионе действует постановление регионального правительства, в соответствии с которым в случае, если пассажиру отказано в оплате в безналичном виде, он имеет право проехать бесплатно.

В Мособлдуме также сообщили, что ряд законодательных изменений коснутся экономической сферы.

Так стоимость патента для иностранных работников в Московской области составит 5,9 тыс. руб. Инвесторы, которые занимаются комплексным развитием территорий в Подмосковье, смогут получить налоговый вычет за вложения в развитие инфраструктуры. «Налоговые каникулы» для предпринимателей, использующих упрощенную или патентную систему, продлены на два года. Также продлена и пониженная ставка в размере 10% для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения по отдельным видам деятельности.

Инвесторы, которые занимаются комплексным развитием территории, смогут получить государственную землю в аренду за 1 руб. за 1 кв. м в год. Закон также предусматривает, что аренда не выше земельного налога будет распространяться на всех инвесторов, которые взялись за долгострои, и которые занимаются комплексным развитием территорий.

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