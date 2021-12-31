Бывший зять Ельцина рассказал о предпочтениях первого президента РФ в еде и спорте

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31 декабря 2021, 14:21

Фото: Global Look

Экс-супруг Татьяны Ельциной Алексей Дьяченко, который знал первого президента России лучше многих, рассказал о том, каким спортом любил заниматься Борис Ельцин и какую еду предпочитал.

Борис Николаевич болел за футбольный клуб «Спартак». Как отметил Дьяченко, может, именно поэтому с уходом Ельцина «Спартак» перестал быть лидером нашего клубного футбола? Первый президент РФ любил равнинные лыжи. «Играл в волейбол. Потом из-за проблем со спиной уже не мог прыгать и волейбол для него закрылся. Играл в большой теннис. Это стало своего рода заменой волейболу. В теннисе не надо сильно прыгать. Яростно болел за наших героев тенниса – Кафельникова, Сафина, Чеснокова. Обожал девчонок-теннисисток», - рассказал Дьяченко.

По словам зятя Ельцина, Борис Николаевич предпочитал простецкую еду – пельмени, горячую картошку с консервированной сайрой в масле, солёные огурчики, грибной супчик. «Любое блюдо он сильно солил. Очень сильно солил (в политике он тоже любил посолить и даже иногда пересолить)», - говорит Дьяченко.

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