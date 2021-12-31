Первые лица Челябинской области поздравили южноуральцев с Новым годом

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

31 декабря 2021, 11:32 Анна Семенова

Наталья Котова и Алексей Текслер поздравили южноуральцев с Новым годом

Алексей Текслер и Наталья Котова подвели итоги года уходящего и озвучили планы на будущий.

Совсем скоро все соберутся за семейным столом и поднимут бокалы за наступление нового года. Первые лица региона традиционно присоединились к поздравлениям.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил всех южноуральцев за сплоченность в непростом, но продуктивном 2021-м.

- Мы вместе боролись с пандемией, восстанавливали экономику, строили дома и социальные объекты, современные скверы, парки и набережные в наших городах и поселках. С поддержкой всей области наши земляки добивались ярких успехов в спорте, науке, искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. И сейчас нам важно взять с собой в новый 2022 год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего – сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем нашей области, - сказал глава региона.



Глава Челябинска Наталья Котова также подчеркнула, что год в областном центре прошел под девизом позитивных изменений и благоустройства. Появлялись новые красивые скверы и общественные пространства, строились детские сады и спортивные площадки. Событием года стало открытие набережной, которая теперь является точкой притяжения горожан.

- Мы продолжим обустраивать берега нашей природной доминанты — реки Миасс, чтобы соединить все районы города, - пообещала Наталья Петровна.

Также в уходящем году был, наконец, принят генплан развития города. В его создании приняли участие большое количество челябинцев.

Мэр пожелала жителям много радости, счастья, крепкого здоровья и семейного тепла.

Редакция "Аргументы недели" также присоединяется к поздравлением. Дорогие читатели, будьте счастливы, беззаботны и удачливы в Новом году!

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