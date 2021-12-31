Дендролог Яковлев предупредил россиян о клещах и клопах в новогодних елях

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31 декабря 2021, 10:44 Источник: МК

елка, фото: pixels.com

Дендролог Лев Яковлев рассказал, что на живых новогодних елях могут встречаться мелкие насекомые. По его словам, клопы и клещи, попав в тепло, посыпаются и выбираются из земли.

«В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют. Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса»,- высказал он.

Яковлев пояснил, что обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не осталось насекомых, практически невозможно, поскольку для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды. При этом эксперт напомнил, что из мелких обитателей хвойного леса для человека представляют опасность только иксодовые клещи - переносчики энцефалита и боррелиоза. Дендролог уточнил, что их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно. Он призвал покупателей учитывать регион поставки дерева.

Также специалист не рекомендует размещать живую ель вблизи комнатных растений. Яковлев отметил, что в таком случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную «флору» комнаты.

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