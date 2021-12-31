В Челябинском перинатальном центре родился шеститысячный малыш

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31 декабря 2021, 09:40 Анна Семенова

Маму "юбилейного" малыша поздравили в ОПЦ. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

В этом году также был установлен рекорд по количеству появившихся на свет малышей за сутки.

Позитивные итоги года подвели в Областном перинатальном центре Челябинска. В 2020 году здесь появилось на свет 5418 малышей, а вот уходящий 2021-й подарил сразу несколько красивых цифр. Во-первых, здесь приняли шеститысячного новорожденного. Во-вторых, в сентябре, а именно 15 числа, новоиспеченные мамочки поставили рекорд – родили за сутки сразу 33 детишек.

Женщина, подарившая медицинскому учреждению «юбилейного» ребенка, уже не новичок в материнстве, это ее четвертые роды.

- Мальчик весом 3850, ростом 53 см появился вчера. Все прошло удачно, - рассказала главный врач ОПЦ Оксана Любавина. - Сегодня мы поздравили мамочку малыша, которую дома с нетерпением ждет семья".

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