Профессор Чумаков рассказал про «мозговой туман» из-за COVID-19

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30 декабря 2021, 22:29

Фото: pixabay.com

«Туман в голове» так назвали новый симптом от штамма коронавируса «Омикрон» в Великобритании. Подробнее о признаках, характерных для нового штамма рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Вместе с затуманенным сознанием к заразившимся новой версией COVID-19 могут прийти и классические его симптомы, например, лихорадка, кашель и нарушение обоняния и вкуса. «Мозговым туманом» прозвали нечеткое, вялое и расплывчатое мышление, которое появляется из-за проблем с внутренними органами.

Ученый утверждает, что такой симптом не является новым, ведь он характерен для всех штаммов коронавируса. Также он уточнил, что данное проявление «Омикрона» просто отсутствовало в характеристиках, из-за чего специалисты и связали ухудшение работы мозга с новым штаммом вируса.

«Дело в том, что не было собрано достаточного количества случаев, которые могли бы подтвердить, что омикрон-штамм вызывает именно такой симптом», — объяснил собеседник «Народных Новостей».

Новость о «мозговом тумане», по словам Чумакова, хорошей не является. Она лишь подтверждает факт того, что при заболевании новым штаммом даже мозговая деятельность оказывается в опасности

«Осталось только понять, насколько часто встречается эта симптоматика. Я думаю, что из-за того, что это было выявлено только сейчас, страдает от "тумана в голове" не так много людей. Ведь для дельта-штамма мозговые проблемы были очевидны сразу», — заключил профессор.

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