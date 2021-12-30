Дорогое ли удовольствие оливье, ответил эксперт Шапкин

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30 декабря 2021, 22:05

Фото: pixabay.com

По результатам исследования, приготовление оливье к новому году теперь обойдется дороже на 15%. председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал , что для блюда на семью из четырех человек придется потратить больше 300 рублей.

«Картошка стала сейчас дороже бананов, но на салат оливье не нужно много картошки. На варёную колбасу цены разные, но лучше на ней не экономить. Ничего смертельно опасного не будет для семейного бюджета, несмотря на подорожание продуктов», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Также Шапкин отметил подорожание продуктов для новогоднего стола. Например, красная икра, цены на которую выросли примерно в два раза. Эксперт подметил, что рыба из морей никуда не пропала, а метод ловли не изменился, поэтому не понятно, почему произошел рост цены. Шапкин уверен, что причина в подорожании зерна, за которым стали дорожать все продукты. Председатель убежден, цены будут продолжать расти.

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