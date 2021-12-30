Путин подписал закон о наказании за неполную уплату алиментов

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30 декабря 2021, 20:43 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

деньги, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 30 декабря, подписал закон, который предусматривает ответственность не только за неуплату алиментов, но и за их перечисление в неполном объеме.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

Авторы закона отмечали, что судебная практика показывает – ответственность несут только те должники, которые в течение двух и более месяцев полностью не платят алименты, но при частичной, пусть даже и минимальной, выплате должников не привлекают к ответственности.

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