Латвийская авиакомпания airBaltic получила от правительства очередной подарок

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 декабря 2021, 17:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В национальную авиакомпанию airBaltic государство вольет очередные миллионы. На этот раз – 45 миллионов евро. Правительство Латвии продолжает содержать убыточно-прачечное предприятие! Разумеется, не в убыток себе!

Правительство Латвии решило очередной раз вложить 45 млн евро в основной капитал национальной авиакомпании. Для чего предназначены эти средства? Для компенсации убытков, вызванных продолжающейся пандемией. Правительство страны очередной раз «рассказывает сон» в котором видит, что акции убыточно-прачечного предприятия будут котироваться на мировом уровне. Очередная отговорка, чтобы «обогатиться» привычным способом. Мое мнение и мнение многих простых латвийцев!

Правительство Латвии считает, что airBaltic – стратегическое важное предприятие для экономики Латвии. Только умалишенный или окончательный негодяй может так считать! Именно! Почему? В латвийскую национальную авиакомпанию уже вложено полмиллиарда! И все на «поддержку трусов», не порток, а исподнего белья! Вдумайтесь! Полмиллиарда! Если взять чуть более года, то только за это время было вложено 250 миллионов, в августе этого года рассматривался вопрос о 90 миллионах и сейчас, в декабре, 45 миллионов!

Комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи: «Было закрытое заседание, где решался вопрос о «помощи» airBaltic. Очередное безобразие. Я единственная, кто проголосовала против! Это убыточная компания, которая постоянно просит денег, а отдачи нет! Я уже более 10 лет слышу об инвесторах и акциях, которые котируются в мире! Нет инвесторов и не привидится еще, видимо, долго. Это просто обман! Еще до коронавируса компания была в убыточном состоянии и с огромными долгами. Конечно, пандемия – благо для airBaltic. Я выскажу свое мнение: не сомневаюсь, что определенным чиновникам выгодны вложения в эту авиакомпанию, потому как они имеют с этого неплохие деньги. Но главное – долги за эту компанию отдают налогоплательщики. Я скажу, что это не последние вливания в компанию. Будут еще».

Я вполне согласна с депутатом Сейма. Почему?

Я вам приведу разговор со своей приятельницей, умнейшим политическим публицистом из Канады, который состоялся у меня вчера:

«Вы в Латвии реально не понимаете, что происходит? Идет «передел» мира. Что касается вашей страны, то она очень слаба и очень небольшая. У вас нет отечественного крупного производства, все продано иностранным компаниям, страной руководят ставленники из США. Только вдумайся! В какой стране президент и премьер – иностранцы? Смотри реально на вещи: Латвия нужна, как «склад» американских «боеголовок». Нет, даже не резервация, а просто территория. Те, кто уехал – слава Богу! А те, кто остался будут обслуживать хозяев. Вы не понимаете, что у ваших крупных и средних политиков есть недвижимость за пределами Латвии, и они даже этого не скрывают. А нужны еще деньги! Вот потому и «дыра» у вас в миллиард. Помяни мое слово – октябрь-ноябрь и ваш премьер уже будет, например, в Брюсселе. Да и президент долго не задержится. Почему? Они «поставлены» в Латвии, как менеджеры и с определенной целью. Это «бизнес». Если не справятся, то их уберут и придут другие. Ваши не справляются. Идет передел мира. А Латвия, извини, при моем уважении к латвийцам, «разменная» монета. И учить следует, кстати, английский, китайский, арабские языки, а ваши правители так зациклены на латышском… Отвлекающий маневр».

А действительно! Теперь понятно, с каким маниакальным упорством иностранное правительство Латвии гнет свою линию и вкладывает деньги в убыточные проекты, чтобы «обезопасить» себя от нищеты…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости