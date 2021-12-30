Палочно-пыточная система непобедима? Четверо оговоренных (по мнению защиты) предпринимателей из Твери проведут новый год в СИЗО

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30 декабря 2021, 17:06 Николай ПАРАТУНИН

Странное дело – пытки в российских тюрьмах с целью получения признательных показаний стали объектом пристального внимания общественности, главе ФСИН пришлось уйти в отставку, Госдума планирует ужесточение уголовного наказания за пытки, осуществляемые представителями власти, а эти самые пытки как ни в чем не бывало, продолжаются на Руси.

Уточним, что новый законопроект, уже внесенный в парламент, кроме ужесточения наказания, дает более четкое и подробное определение пытки, чем ныне действующее законодательство и оно соответствует формулировке из Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой резолюцией Генассамблеи ООН в 1984 году. Кроме того, законопроект вводит понятие «запугивание» — «как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки».

Но это в верхах шумят, а в «полях» всё как было, так и катится по накатанным рельсам палочно-пыточной (в широком смысле этого слова, как мы уточнили выше) системы.

Вот и четверо тверских предпринимателей - Олег Стрелецкий, Виталий Урбанович, Руслан Никитин и Александр Коликов проведут новогодние праздники в СИЗО. Их задержали при странных обстоятельствах по подозрению в убийстве тверского бизнесмена Эдуарда Цевана, совершенное 13-лет назад. СУ СК России по Тверской области попросил суд продлил арест предпринимателей ещё на 2 месяца и 14 декабря суд удовлетворил эту просьбу.

Как утверждает защита подозреваемых, у следствия из доказательной базы виновности бизнесменов… только удивительно одновременные и одинаковые показания заключенных тверских тюрем. Мало того, у одного из тех, кто должен был «вспомнить» детали давнего убийства, заключенного Виталия Гаджиева, отбывающего наказание в ИК-6 г. Бежецка, внезапно проснулась совесть, и он:

- отказался «вспоминать», т.е. давать показания на тверских предпринимателей,

- написал заявления о преступлении на имя руководителей МВД, ФСБ и СК России, где подробно описал все эпизоды своего «сотрудничества» со следователями СУ СК России по Тверской области и оперативниками УМВД России по Тверской области,

- покаялся (явка с повинной) в ранее совершенных оговорах невиновных людей по принуждению и указке следователей и оперативников.

И что? Никого абсолютно всё это не впечатлило. Заявления о преступлении и «явка с повинной» вернулись в область и на них традиционно были даны дежурные отписки. А показания на наших тверских предпринимателей дали другие заключенные, которые, посмакуйте чувство черного юмора следователей … отбывают наказание по доносу от Гаджиева. Так вот, по их словам, о том, что заказчиком этого резонансного убийства 2008 года был человек по имени Александр, а исполнителями — Олег Стрелецкий, Виталий Урбанович и Руслан Никитин им якобы рассказал … Виталий Гаджиев. 29 октября все, на кого указали заключённые, были задержаны и заключены под стражу уже на следующий день. Суд не заинтересовало даже то, что следствие до сих пор не допросило Гаджиева.

Но и это еще не всё. Следствие запугивает вообще всех: не только заключённых, но и подозреваемых, их родственников и даже детей. «Комсомольская правда» в статье «Фабрика заключённых» рассказывает:

«В конце октября во время обыска в квартире Александра Коликова в Балашихе его супруге было предложено рассказать об убийстве, иначе что-то «нехорошее» может случиться с их тремя детьми. По словам Светланы, угрозы на этом не закончились. Её отделили от детей, отвели в разные комнаты. Жену Коликова настоятельно убеждали в том, что нужно подтвердить, что Александр был заказчиком убийства Эдуарда Цевана в 2008 году. Женщине, не понимающей, о чём вообще идёт речь, сообщили, что «вспомнить» эту информацию обходимо, потому что ПДН и опека уже в пути.

Через месяц правоохранители ворвались в квартиру сотрудника инженерной компании. От него хотели услышать, что один из подозреваемых угнал автомобиль Лексус в 2015 году. Недоумевающего Белякова, отказавшегося давать ложные показания, отправили в изолятор на двое суток, чтобы хорошенько всё обдумал. Ему неустанно напоминали о том, что при нём в любой момент могут обнаружить запрещённые вещества, а он не Иван Голунов, ему никто не поможет».

Да сейчас любой намек на пытки, на то, что «кое кто кое-где честно жить не хочет» должен рассматриваться с лупой! Однако – нет. Уже и СМИ пишут, а в ответ тишина.

От Редакции

Закрытие старых «висяков» с помощью «воспоминаний» заключенных, пытки заключённых, подозреваемых, их родственников и даже детей – это системная проблема всех следственных органов России. Искоренение порочной палочно-пыточной системы сейчас находится на самом острие общественного внимания и мы удивлены молчанием прокуратуры.

Редакция просит считать эту статью официальным запросом в Генеральную прокуратуру РФ и ждёт ответ в установленный действующим законодательством срок.

Разумеется, «АН» будут следить за развитием этого уголовного дела.

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