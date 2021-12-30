Накануне Нового года Рамзан Кадыров вручил чеченским спортсменам ключи от «Мерседесов» и деньги

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30 декабря 2021, 17:16 Источник: ИА «Грозный-информ»

Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Рамзан Кадыров подарил трем чеченским спортсменам автомобили «Мерседес». Еще одиннадцать получили от него по миллиону рублей. Об этом сообщает агентство «Грозный-информ».

«Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ [Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова] Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей «Мерседес», а еще одиннадцать спортсменов - по одному миллиону рублей»,- сказал Кадыров.

Во время встречи со спортсменами глава Чечни озвучил также медальный план на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году. Согласно ему чеченские атлеты должны завоевать несколько наград.

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