Челябинцы могут не волноваться из-за непроданных новогодних елок

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

30 декабря 2021, 16:26 Анна Семенова

Нераспроданные елочки не бросят на дороге. Фото из архива "Гранады пресс".

Их обещали не бросать в городе, а вывезти на утилизацию.

Новогодними деревьями сегодня завалены все перекрестки Челябинска. Однако особого ажиотажа среди покупателей не наблюдается, многие уже приобрели праздничный атрибут, а кто-то давно использует искусственную ель. У многих горожан возникает вопрос, увидят ли они утром 1 января брошенные нераспроданные деревца.

В администрации Челябинска уверили: такого не случится. При оформлении договора на аренду торгового места продавцы обязались прибрать за собой выделенную площадку. Причем елки не выбросят на ближайшей мусорке, их должны вывезти на полигон ТБО в Полетаево.

Что касается купленных домашних живых елочек, челябинцы могут после использования отвезти их в зоопарк. Там деревья с удовольствием примут для обустройства вольеров. Очень важно переда дарением убрать все игрушки и мишуру, это опасно для животных.

Зоопарк будет рад посетителям с елочкам с 2 по 10 января с 9 до 16 часов.

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