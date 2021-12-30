Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье достиг 77,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области достиг 77,2%. Согласно опубликованным на портале стопкоронавирус.рф. данным, неделей ранее этот показатель находился на уровне 76,6%.
Подчеркивается, что по состоянию на четверг, 30 декабря, первым компонентом препарата против коронавируса в Подмосковье вакцинированы 4 792 390 человек. Кроме того, известно, что полностью завершили курс вакцинации 4 594 900 граждан.
Напомним, ранее сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что общее количество зараженных в России составило 10 479 344 человека.
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