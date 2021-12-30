В Ялте в многокварирном доме взорвался газ, женщина​ с младенцем госпитализированы

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30 декабря 2021, 14:50 Источник: Аргументы недели-Крым

По какой причине взорвался газовый баллон предстоит выяснить следователям. Последовавший пожар привел в негодность многоквартирный дом.

Мать и ребенок 2021 года рождения в квартире которых взорвался баллон с газом госпитализированы.

Огонь от квартиры охватил весь третий этаж и позже спустился на второй. После проливки дома пожарными пригодных для жилья квартир в нем нет. 10 семей остались без жилья.

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