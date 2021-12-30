Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

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30 декабря 2021, 13:29 Источник: Госдума РФ

Госдума, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Госдуму внесен законопроект о так называемой «тринадцатой» пенсии. Он предусматривает ежегодную выплату пенсионерам накануне Нового года. Документ опубликован 30 декабря в электронной базе данных Госдумы.

Авторы проекта – группа депутатов от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и сенаторы Ирина Кожанова и Елена Афанасьева.

«Законопроект направлен на предоставление пенсионерам материальной поддержки перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. <...> Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ предполагает выплату как неработающим, так и работающим пенсионерам. На реализацию проекта в 2022 году может потребоваться 786,2 миллиарда рублей, из них 66,4 миллиарда пойдут на «военную» пенсию и 719,8 миллиарда – на выплаты получателям страховых пенсий и социальных пенсий. Средства предполагается выделить из Фонда национального благосостояния.

Несколько лет назад подобный законопроект вносили депутаты от «Справедливой России», однако закон не был принят.

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