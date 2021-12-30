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Дочь Дмитрия Пескова осудила решение о ликвидации в России правозащитного центра «Мемориал»

, 13:00 Источник: Instagram

Дочь Дмитрия Пескова осудила решение о ликвидации в России правозащитного центра «Мемориал»
Елизавета Пескова, фото: instagram.com/lisa_peskova/

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ, осудила решение о ликвидации в России правозащитного центра «Мемориал» (организация признана в России НКО-иноагентом). В своем посте в Instagram девушка написала, что не может игнорировать эту тему, поскольку является выпускницей МГИМО и часть ее деятельности связана с историей.

Такие организации, как «Мемориал», среди основателей которого был Андрей Сахаров, по мнению Песковой, должны существовать.

«Я считаю, что такие организации должны быть. Очевидно, что история государства, как и жизнь любого человека, не окрашена в черный или белый цвет. История государства – это многогранный, сложный, живой процесс, оценить который однозначно сложно даже спустя сотни лет. Тем более критерии оценки – понятие относительное. Но изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно», - написала Пескова.

Она напомнила также, что «Мемориал» занимался исследованиями и историко-просветительской деятельностью, а также оказывал моральную и юридическую помощь лицам, подвергшимся политическим репрессиям.

«Сегодня остались без работы талантливые люди. И это накануне Нового года…», - заключила она.

Мосгорсуд в среду, 29 декабря, принял решение о ликвидации «Мемориала». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда.  

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