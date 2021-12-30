Золотое сердце маленькой девочки Даны

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 декабря 2021, 12:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В канун Нового года хочется говорить о добре. К сожалению, мы взрослые, частенько забываем это прекрасное слово. А вот маленькая латвийская девочка Дана Красавцева из провинциального городка Екабпилс знает, что такое добро, милосердие, сострадание.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» уже писало о маленькой девочке Дане, которая спасает котов, лечит и находит им семьи.

Да, вот это золотое сердце из очень «скромной» семьи, подбирает на улице котов, приносит их в однокомнатную квартиру, где живет с мамой, «ставит» на ноги и подыскивает потом котейкам добрые руки. И знаете, делает Дана это сама! Ни у кого ничего не просит. Иногда, выкладывает в социальные сети фото своих найденышей. Вот так Балтийское бюро «Аргументы Недели» узнало о золотом сердце девочки Даны.

В канун Нового года принято говорить о добре, надежде, своих мечтах. Что ждет от нового года малышка? И, что хочет сказать Дана нам, взрослым?

«Я очень хочу, чтобы люди не забывали о том, что нашим животным нужна помощь. Они же зависимы от нас! Немного внимания к тем, кто так нуждается в нас. Я надеюсь, что год Тигра принесет нам мир, спокойствие, уйдет коронавирус. Я очень хочу, чтобы стало больше семей, которые взяли к себе животных. Это радость, правда! Любая спасенная жизнь – победа! Наверное, для наших душ… Я верю в чудеса! Я жду и надеюсь, что моя мама поправится – она упала и повредила руку, что мы будем чаще улыбаться, а злых людей, которые выбрасывают животных на мороз, не будет. Пусть счастье улыбнется всем нам, где бы мы ни жили! С Новым годом!»

А я пожелаю, чтобы девочка Дана встретила спокойно Новый год! В прошлом году, отправляюсь на салют, малышка увидела, как сосед выкидывают кошку с котятами… Мороз был – 18 градусов… Совершенно понятно, что котейки встретили Новый год в компании Даны и ее мамы Нины.

Счастья тебе, золотое сердечко!

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