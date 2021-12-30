Дед Мороз рассказал трогательные истории в эфире медиахолдинга «Гранада Пресс»

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30 декабря 2021, 11:42 Анна Поперечная

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В четверг, 30 декабря, вышел в эфир второй выпуск утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».

Утреннее стрим-шоу – новый продукт известного южноуральского медиахолдинга. Теперь каждую неделю в редакцию будут приходить интересные гости, каждого из которых можно назвать настоящим экспертом в своем деле. Ведущие программы – Сергей Филичкин и Андрей Трушников – не только ведут острый диалог, но и готовят подборку самых неординарных новостей за неделю. В предновогодний день, как и положено, в редакцию медиахолдинга «Гранада Пресс» пришли настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Главный помощник Деда Мороза в Челябинской области, актер Челябинского молодежного театра Иван Яковлев шутил, показывал фокусы и рассказывал о том, верят ли современные дети в чудо и о том, как иногда нелегко приходится быть Дедом Морозом.

«Я не могу забыть одну историю, которая произошла в нашем Центре детской онкологии. Ко мне из палаты выбежала девочка, проходившая курс химиотерапии, она рассказывала мне стихи, вместе мы спели песню, по традиции я вручил ей подарок, – говорит Иван. – А когда я сказал, что в следующем году мы обязательно встретимся с ней на площади Революции, то она ответила, что скорее всего уже не успеет, так как врачи отмерили ей всего несколько месяцев жизни… Я был поражен, ведь ей не исполнилось и семи лет, а она не плакала, не унывала, а просто радовалась Деду Морозу и празднику».

Рифат Абдрашитов, заведующий Центром культурно-просветительских программ Челябинской областной научной библиотеки, представил топ книг о космосе. Напомним, в 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. «Это модная и востребованная история, у нас раздел космонавтики и аэронавтики последние пять лет активно пополняется. Пользуются популярностью книги американских астронавтов. Мне очень импонирует тот факт, что они с большим уважением отзываются о российской космической программе». Рифат Абдрашитов также поделился своими личными впечатлениями о самых удачных произведениях уходящего года.

А Полина Глинских, заместитель директора по связям с общественностью парка «Россия – Моя история», рассказала о значимых исторических событиях уходящего года и грядущего года.

«История ежегодно дарит нам огромное количество поводов, для того, чтобы объединиться, отпраздновать Новый год. 2021 год был провозглашен годом Александра Невского, отмечали 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, вспоминали трагическую дату – 80-летие начала Великой Отечественной войны. В следующем году нас будет объединять Петр I, ведь с дня его рождения исполнится 350 лет. Наш парк подготовил множество мероприятий – это выставка, фестивали реконструкторов, лекции».

Следующий выпуск утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик» выйдет в эфир 13 января, в 8.30. Его можно будет посмотреть на youtube-канале медиахолодинга «Гранада Пресс».

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